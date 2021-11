Skoda macht sich in Tennenbronn selbstständig

1 Weil ein Autofahrer die Handbremse nicht richtig angezogen hatte, ist ein Skoda in Tennenbronn gegen ein anderes Auto gerollt. (Symbolfoto) Foto: jedsadabodin – stock.adobe.com

Weil ein Autofahrer die Handbremse nicht richtig angezogen hatte, ist ein Skoda in Tennenbronn gegen ein anderes Auto gerollt.















Schramberg-Tennenbronn - Wie die Polizei mitteilt, stellte der ältere Fahrer seinen Wagen am Montag in der Straße "Am Sonnenberg" ab. Der Skoda machte sich selbstständig, rollte ein kurzes abschüssiges Stück die Straße hinab, und prallte gegen ein geparktes Auto.

Es entstand nach Schätzung der Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Mann wurde verwarnt.