Handballturnier in Altensteig: In der Flößerstadt hält Bundesliga-Flair Einzug

Vom 1. bis 3. August wird die Flößerstadt wieder zum Zentrum eines Turnierhöhepunkts, der weit über die Region hinausstrahlt. Der TSV Altensteig lädt zum traditionsreichen S-Cup – einem Wettbewerb, der Spitzenmannschaften mit Charakter, internationale Spielkultur und echte Handballleidenschaft zusammenbringt. Was die Zuschauer erwartet, ist weit mehr als ein Trainingswochenende: Es ist ein Drei-Tage-Festival des Handballs – mit Intensität, Stil und einer Stimmung, die begeistert.

Was auf dem Spielfeld glänzt, hat hinter den Kulissen tiefe Wurzeln: In monatelanger Vorarbeit stemmen die TSVler mit engagierten Helfern und Helferinnen ein Großereignis, das auf Zusammenhalt baut. Mehr als 100 Beteiligte arbeiten Hand in Hand – mit Akribie, Herz und Hingabe. Von der Spielplanung bis zur Unterbringung der Gäste: Alles, was später reibungslos läuft, ist das Ergebnis präziser, oft unsichtbarer Arbeit.

So werden die acht teilnehmenden Mannschaften – darunter Bundesligisten wie Göppingen, Stuttgart und Erlangen sowie internationale Gäste aus Bern und Dänemark – im Vorfeld auf Unterkünfte in der Region verteilt. Die Logistik ist durchdacht: kurze Wege, gute Erholung, professionelle Bedingungen.

Der S-Cup ist eine Herzenssache

Der S-Cup ist eine Herzenssache – das spürt man an jeder Ecke. Jugendliche aus der C- und D-Jugend wischen bei jedem Spiel den Boden trocken, so genannte „Getränke-Springer“ sorgen dafür, dass es den Kadern an nichts fehlt. Trikotwäscher kümmern sich täglich um saubere Sets und achten dabei genau auf Farbkombinationen – damit auf dem Feld alles passt.

Auch der Livestream ist längst mehr als ein Nebenprodukt. Ein eingespieltes Medien-Team vor Ort liefert professionelle Bilder, Moderation und Stimmen – und bringt Eindrücke und Emotionen direkt in die Wohnzimmer der Handballfans. Eine Mischung aus Präzision und Leidenschaft, die das Temperament des Turniers perfekt einfängt.

Burgersoße genießt Kultstatus

Tanja Seeger und ihr Team verantworten das kulinarische Herzstück: Drei Tage lang werden rund 200 Spieler, Trainer und Betreuer versorgt – mit Know-how und Feingefühl. Individuelle Wünsche, Allergien oder vegetarische Optionen – alles wird bedacht. Besonders beliebt: der hausgemachte Veggie-Burger, serviert mit einer eigens kreierten Turniersoße, die längst Kultstatus genießt. Auch Tagesgäste mit und ohne Ticket dürfen sich auf regionale Küche und ein einladendes Umfeld freuen.

Tickets sind online und an der Tageskasse erhältlich – wer nicht vor Ort sein kann, kann ausgewählte Spiele im Livestream verfolgen und dafür einen Tagespass erwerben. Gespielt wird in der Eichwaldhalle und der Justus-Perels-Halle – geparkt werden kann bequem bei der Markgrafen- oder Hohenbergschule.

Dass hier vieles auf Augenhöhe mit dem Profisport läuft, liegt am Zusammenspiel vieler Köpfe: Elke Albrecht koordiniert die Gesamtorganisation. Maren Seifert verantwortet Förderprojekte und Helferstrukturen, Julian Reime leitet Aufbau und Sponsoring, Bianca Dannenberg steuert die Finanzen, Reinhard Krebs ist das Gesicht der Turnierleitung. Und natürlich: Das Küchenteam, Hallenteam, Einlass, Zeitnehmerplan – alles greift ineinander. Reinhard Krebs bringt es auf den Punkt „Wir machen das nicht nebenbei – wir machen das mit voller Überzeugung.“ Auch Elke Albrecht betont: „Das Schönste ist, dass jeder weiß, was er zu tun hat – und wir immer im Austausch stehen.“