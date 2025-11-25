Handballprofi aus Straßberg: Lena Degenhardt über die Heim-WM und ihr turbulentes Jahr 2025

17 Länderspiele absolvierte die Straßbergerin Lena Degenhardt in ihrer Karriere. Die Heim-WM verfolgt sie aus der Ferne. So schätzt sie die Chancen der DHB-Sieben ein.
Nein, überrascht oder gar enttäuscht war Lena Degenhardt nicht, als ihr Name Anfang November im WM-Kader von Bundestrainer Markus Gaugisch fehlte. „Es war mir bewusst, dass es schwer wird, und es war auch keine Priorität“, sagt die Profihandballerin aus Straßberg (Zollernalbkreis), die bei der HSG Albstadt begonnen hat und seit diesem Sommer beim Bundesligisten HSG Bensheim/Auerbach unter Vertrag steht.