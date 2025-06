Herbert Deschler von der TG Schömberg zeigte sich am Samstagnachmittag bereits sehr zufrieden: „Der Ablauf war sehr gut, im Gegensatz zum vergangenen Jahr, wo wir ja wetterbedingt in die Halle umziehen mussten. Für den Handballnachwuchs war es beinahe zu heiß, doch sie haben sich tapfer geschlagen“, sagte das Mitglied des Organisationsteams.

Teams vom Bodensee

Aus Herrenberg in der einen Richtung und von Konstanz und Radolfszell in der anderen reisten die Mannschaften in die Stauseegemeinde an und brachten ihre Zelte uns Pavillons mit. Auf dem Sportplatzareal wuselte es gewaltig und an Wassersprinklern gab es auch ein wenig Abkühlung.

Große Freude bei der HSG Albstadt

Bei der C-Jugend männlich der HSG Albstadt herrschte nach dem 10:6-Finalerfolg gegen den TV Spaichingen große Freude. Trainer Jochen Oswald lobte die Bedingungen. „Es freut mich für Schömberg als Ausrichter des tollen Turniers, dass das Wetter mitspielt. Das Turnier ist wie immer gut besucht und alle haben Spaß.“ Das Besondere am Handballturnier der TGS ist für Oswald natürlich die kurze Anreise: „Wir haben nicht ganz so viele Turniere bei uns im Umfeld. Da gibt es nur noch den Ceceba- und den Berolino-Cup. Das Beachturnier ist darüber hinaus immer ein Punkt, der zieht.“

Steigerung von Spiel zu Spiel

JSG Balingen-Weilstetten-Coach Michael Kipp lobte die „ruhige, schöne Atmosphäre und die gute Organisation“: „Man sieht seit Jahren immer die gleichen Gesichter. Im Turniermodus treffen unterschiedliche Teams aus unterschiedlichen Ligen aufeinander. Für meine Mannschaft war es in Ordnung. Man hat gute Leistungen gesehen von Spiel zu Spiel. Dafür macht man diese Turniere, um einfach zu sehen, wie ist der Stand und wo muss man noch an einem Rädchen drehen.“

Es ging eng zu

Bei der D-Jugend männlich siegte der TV Spaichingen vor der HK Ostdorf/Geislingen. Bei der D-Jugend weiblich holte sich die HSG Rottweil Platz eins vor der JSG Balingen-Weilstetten. Bei der C-Jugend weiblich hatte die TG Schwenningen knapp vor der TG Biberach die Nase vorn.

Ebenso eng ging es bei der männlichen B-Jugend zu. Die HK Ostdorf/Geislingen war am Ende punktgleich mit dem TV Spaichingen, holte sich aber aufgrund des besseren Torverhältnisses den Platz an der Sonne.

Bei der weiblichen B-Jugend hatte die HK Ostdorf/Geislingen alles im Griff und siegte verlustpunktfrei gegen die Konkurrenz von der TG Schwenningen, HV Frittlingen-Balgheim-Neufra, der HSG Albstadt und der HSG Neckartal.