Hohes Tempo und schnelle Bewegungen waren gefragt. Foto: Kara Das 24. Beachhandballturnier der TG Schömberg hatte wieder einen hohen Spaßfaktor.







Sonnenbrillen und coole Kopfbedeckungen gehören beim Beachhandball dazu. Doch auch in Sachen Spielzügen ließen sich die Damen- und Herrenteams in Schömberg einiges einfallen. So wurde die Mitspielerin auch mal als Sprungbrett benutzt, um über den Block werfen zu können.