Von Burladingen zum DHB-Pokal bis zur Handball-Elite Europas: Selin Cep spielt in der Nationalmannschaft für die U17-Europameisterschaft 2025 in Mazedonien mit.

Ein Handballtalent aus der Schmiede des TSV Burladingen hat sich hervorgetan: Selin Cep wurde für die U17-Europameisterschaft 2025 in Mazedonien nominiert, teilt der Verein mit.

Das Handballspiel erlernte sie beim TSV Burladingen, wo sie sich von den Minis bis zur D-Jugend spielte. Sie machte früh mit guter Technik und viel Zug zum Tor auf sich aufmerksam.

Das blieb auch den Trainern in der Bezirksauswahl nicht verborgen – und schnell lief das Angebot ein, zur höherklassigen HSG Hossingen/Meßstetten zu wechseln. Dort entwickelte sich Cep in der Württemberg-Oberliga zu einer flinken Rückraumspielerin, die im Standout-Team der HSG bis zur B-Jugend für Furore sorgte.

Unter ihrem Trainer Andreas Wendel gelang 2023 gegen Steißlingen die Baden-Württembergische Meisterschaft sowie 2024 die Qualifikation für die Jugendbundesliga.

Den Einzug in die Endrunde der deutschen Meisterschaft verpasste das Team zwar knapp – Selin hat sich aber mit dem HSG in Bad Schwartau an der Ostsee den DHB-Pokal 2025 gegen Dortmund und Bad Schwartau gesichert.

Jahrelang hatte Selin in den Auswahlteams des Bezirks sowie des württembergischen und Baden-Württembergischen Handballverbands gespielt. So wurden auch die Sichter des türkischen Handballverbandes auf Selin aufmerksam, welche beide Staatsbürgerschaften besitzt.

In der kommenden Handball-Saison spielt sie per Doppelspielrecht mit

Nach zwei Einladungen zu Auswahllehrgängen kam die Nachricht: Selin Cep wurde für die U17-Europameisterschaft 2025 nominiert. Im Juli reist sie mit dem Nationalteam nach Skopje in Mazedonien, um sich mit Europas Elite zu messen.

Und wie geht es danach weiter? In der Saison 2025/2026 wird Cep in der Jugendbundesliga für den TuS Steißlingen auflaufen – und per Doppelspielrecht für die Damen der HSG Hossingen/Meßstetten Tore werfen.