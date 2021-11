1 Zeigt seinen Jungs die Richtung an: Nenad Gojsovic. Foto: Kara

Eine sensationelle Leistung zeigten die Handballer der HSG Albstadt bei Tabellenführer SV Leonberg/Eltingen. Eindrucksvoll klauten die Außenseiter dem Leader die Punkte.















Link kopiert

SV Leonberg/Eltingen – HSG Albstadt 28:30 (12:15). Überraschung in Leonberg: Die HSG Albstadt knackte den Tabellenführer der Württembergliga in dessen eigener Halle. "Da kann man nicht meckern", war HSG-Trainer Nenad Gojsovic mit seinem Rumpfteam mehr als zufrieden, "die Jungs haben ein richtig gutes Spiel gemacht."

Auf Messers Schneide

Bis ziemlich genau zur Mitte der ersten Hälfte war es eine Partie auf Messers Schneide, die HSGler waren konzentriert bei der Sache und bissen sich in die Partie rein. In dieser Phase "haben sie gesehen, dass wir eine Chance haben", meint Gojsovic – und mit diesem Wissen zogen die Gäste auf vier Tore davon.

Leonberg unterschätzt die HSG

"Man kann schon sagen, dass die Leonberger uns wohl auf die leichte Schulter genommen haben", fasst Gojsovic die Partie zusammen, denn die Albstädter blieben konzentriert, ließen nicht locker – "und wenn du auf so etwas nicht eingestellt bist – wie Leonberg – dann kannst du das während des Spiels nicht mehr korrigieren." Dennoch wurde es beim 20:20 noch einmal eng, denn die Kräfte der HSG schwanden. Per Kraftakt zogen sie aber noch einmal davon – am Ende entscheidend.

60 Minuten auf Augenhöhe

Die gesamten 60 Minuten gestaltete sich eine Partie auf Augenhöhe, es war nicht zu erkennen, wer Tabellenführer und wer verletzungsgebeuteltes Mittelfeldteam war. "Wir haben eine gute Abwehrleistung gehabt, und die, die geholfen haben wie Simon Schurer, der lange nicht trainiert hat, haben das richtig gut gemacht", freut sich Gojsovic, denn "man kann nicht mit nur drei Mann auf der Bank das ganze Spiel rotieren, da geht man kaputt."

Und so sah man, dass die Mannschaft als Sieger von der Platte gehen würde, die die Konzentration hochhalten und den Willen zeigen würde. Gojsovic: "Und das waren zum Glück wir."

Statistik

HSG Albstadt: Edis Camovic; Lukas Mayer 8, Eike Soren Schmiederer 7, Dane Lebherz 5, Simon Flügel 1, Hendrik Müller, Philipp Schmid, Steffen Link 6, Simon Schurer 1, Bruno Jerger 2, Samuel Hartmann, Julian Mayer.