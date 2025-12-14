Die goldene Krönung gelingt nicht, aber Deutschlands Handballerinnen feiern mit WM-Silber den größten Erfolg seit 32 Jahren. Im Finale gibt es gegen Olympiasieger Norwegen einen Krimi ohne Happy End.
Rotterdam - Die deutschen Handballerinnen haben ihren sensationellen WM-Lauf nicht mit der Goldmedaille krönen können und das Wunder von Rotterdam verpasst. Zwei Tage nach dem Sensationssieg im Halbfinale gegen Weltmeister Frankreich verlor die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch das Endspiel gegen die übermächtigen Norwegerinnen nach großem Kampf mit 20:23 (11:11).