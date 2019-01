Handball-WM Martin Strobel: "Es hat mich leider hart erwischt"

HBW-Pressesprecher Heinrich Müller, der sich das Spiel zuhause angeschaut hat, war in der neunten Minute sofort klar, dass da etwas Schlimmeres passiert sein musste: "Es war ein Schock für uns alle. Als ich gesehen habe, wie er umgeknickt ist und was für ein Gesicht er gemacht hat, als er am Boden lag, war mir klar, dass es sich um eine schwerwiegende Verletzung handelt", berichtet Müller. Das gleiche Gefühl hatten auch viele der Zuschauer an den Fernsehgeräten.

Der 32 Jahre alte Spielmacher meldete sich am Montagabend in einer Mitteilung des Verbandes selbst zu Wort und sagte: "Es hat mich leider hart erwischt. Ich glaube an diese Mannschaft und wünsche den Jungs für das weitere Turnier, dass sie ihren Weg gehen."

Ohne den Kapitän des HBW Balingen-Weilstetten wurde es gegen Kroatien in der Schlussphase hektisch. Heinrich Müller sagt: "Ohne Martin hat die ordnende Hand im deutschen Spiel gefehlt, das hat man schon gemerkt. Für die DHB-Auswahl ist der Ausfall genauso schwerwiegend, wie für uns."