Handball-WM in Dänemark: Favorit? Eindeutig Dänemark

Die Handball-EM geht nach der Vorrunde nun so langsam, aber sicher in die heiße Phase. Wir haben bei Könnerinnen und Könnern dieser actionreichen Sportart nachgefragt.
In diesen Tagen blickt die Sportwelt in den Norden. Schließlich findet bis zum 1. Februar in Dänemark, Schweden und Norwegen die Europameisterschaft der Handballer statt. Wird das Starensemble der Dänen einmal mehr seiner Favoritenrolle gerecht? Oder gelingt sogar Deutschland nach dem Zittern in der Vorrunde nun der große Coup? Unser Freier Mitarbeiter Mirko Bähr hat sich bei Handball-Expertinnen und -Experten aus der Region umgehört.