Handball-WM in Ägypten Grétarsson mit Island in WM-Hauptrunde

In der Hauptrundengruppe 3 bekommt es das Trio nun mit Frankreich, Norwegen und WM-Nachrücker Schweiz zu tun, die Isländer nehmen zwei Punkte in die nächste Runde mit und starten ihre Mission Viertelfinale – die Partien steigen am 27. Januar in Kairo – heute in Giseh (Anpfiff: 15.30 Uhr) mit dem Spiel gegen die Schweiz, die die Hauptrunde als Vorrundendritter (Gruppe E) ohne ein Punkte-Plus erreichte.