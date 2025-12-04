Handball-WM: Handballerinnen nach Filters Gala im Viertelfinale

Die DHB-Frauen werfen sich in einen WM-Rausch und erreichen vorzeitig ihr Minimalziel. Torhüterin Filter sichert den Gruppensieg - im Viertelfinale winkt vermutlich ein angenehmerer Gegner.
Dortmund - Die deutschen Handballerinnen haben sich mit dem besten Auftritt seit Jahren endgültig in den Kreis der Medaillenkandidaten gespielt und nach einem fulminanten Erfolgslauf vorzeitig das Viertelfinale der Heim-WM erreicht. Angeführt von der überragenden Torhüterin Katharina Filter führte die Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch Verfolger Montenegro vor und versetzte die Dortmunder Westfalenhalle beim 36:18 (16:6) in Ekstase. Es war der fünfte Sieg im fünften Spiel.