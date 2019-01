Handball-WM Große Anteilnahme für Martin Strobel

Mehr als zehn Millionen Menschen hatten den Handballkrimi am Montagabend im Fernsehen verfolgt. Dementsprechend rief nicht nur der Halbfinaleinzug ein großes Echo in den sozialen Medien hervor, auch die schwere Verletzung Strobels und damit einhergehend unzählige Besserungswünsche wurden kommentiert. Auch Strobels Mannschaftskamerad von der HBW Balingen-Weilstetten, Benjamin Meschke, wünschte ihm am Mittwochvormittag alles Gute: "Du wirst uns fehlen, in jedem Training! Komm schnell wieder auf die Beine", schrieb der Kreisläufer, der sich im vergangenen Jahr selbst eine schwere Verletzung zugezogen hatte.