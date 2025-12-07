Der Glaube an eine WM-Medaille ist «unnormal groß» bei den deutschen Handballerinnen. Selbst im Viertelfinale am Dienstag ist man wohl Favorit. Der Bundestrainer hat einen Auftrag an die Fans.
Dortmund - Der DJ in der Dortmunder Westfalenhalle hatte keinen Zweifel an einer erfolgreichen Medaillenmission der deutschen Handballerinnen. Der Party-Hit "Der Zug hat keine Bremse" dröhnte durch die Lautsprecherboxen, als über 10.000 Fans das DHB-Team frenetisch Richtung WM-Viertelfinale verabschiedeten. Legt die deutsche Riege am Dienstag (17.15 Uhr/ZDF) eine Vollbremsung hin oder rollt der Tross weiter zum Finalwochenende nach Rotterdam?