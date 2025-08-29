Handball: „Wir sind jetzt die Gejagten“

Der Co-Trainer Maximilian Rinderle aus Zell im Wiesental und die Füchse Berlin starten am Sonntag in die neue Bundesliga-Saison.
Maximilian Rinderle durfte als Co-Trainer vor einigen Wochen die Deutsche Meisterschaft mit den Füchsen aus Berlin feiern. Der in Zell im Wiesental aufgewachsene Papa zweier Kids startet mit seinem Team am Wochenende in die neue Bundesliga-Saison. Die Generalprobe ist mit dem Supercup-Sieg jedenfalls geglückt. Über den Titelgewinn, die weiteren Ziele und Welthandballer Mathias Gidsel hat sich unser Freier Mitarbeiter Mirko Bähr mit dem 38-Jährigen unterhalten.