Die weibliche B-Jugend der HSG Hossingen-Meßstetten hat mit einem klaren 41:26 (17:10)-Sieg gegen den TV Nieder-Olm die Tabellenführung in der Pokalrunde der B-Jugend-Bundesliga ausgebaut.

Gegen den TV Nieder-Olm setzte die HSG Hossingen-Meßstetten ein Ausrufezeichen: In einer Partie, die von zwei ersatzgeschwächten Mannschaften bestritten wurden, gab es am Ende einen deutlichen und völlig verdienten Erfolg der Hausherrinnen.

Personalsorgen

Die Gäste waren mit nur drei Auswechselspielerinnen angereist, bei der HSG saßen gleichzeitig ganze sechs verletzte oder angeschlagene Spielerinnen hinter der Bank. Wer von ausgeglichenen Voraussetzungen ausging, wurde eines Besseren belehrt: Hossingen-Meßstetten setzte sich über 5:1 bis auf 12:3 ab. Die Abwehr des Wendel-Teams agierte äußerst aufmerksam und immer mit Fokus auf den Ball, kam doch eine Gäste-Spielerin durch das Abwehrbollwerk, stand da Lina Schefold bombensicher im Tor.

Guter Auftakt

Bei 15:4 beruhigten sich die Mienen auf der Heim-Bank und auf der Tribüne. Hossingen-Meßstetten probierte nun auch ungewohnte Konstellationen – was die Gäste zu nutzen wussten: Sie kamen nun mit mehr Schwung und trafen sicher, so arbeiteten sie sich bis zur Pause auf 17:10 heran.

Heuberg-Mädels drücken auf’s Tempo

In der Halbzeit hatte sich die HSG vorgenommen, wieder entschlossener aufzutreten, und das Vorhaben gelang: Bein 29:17 war die Partie in der 45. Minuten gelaufen, die Heuberg-Mädels drückten weiterhin auf’s Tempo und erreichten sogar die Vesper-Marke von 40 Treffern. Die Gäste gaben aber nie auf, am Ende konnten sie den deutlichen Sieg der HSG dennoch nicht verhindern.

Das sagt der Coach

Chef-Trainer in dieser Partie war Co Oliver Weiss, er zeigte sich zufrieden: „Ich denke mit der Leistung und dem Ergebnis können wir zufrieden sein: Wir haben immer wieder mit einem dynamischen Laufspiel die Lücken im Zentrum der Deckung von Nieder-Olm geöffnet und sie dann auch erfolgreich nutzen, das hat gepasst.“

Aufgrund einer Niederlage des TV Nellingen hat Hossingen-Meßstetten die Tabellenführung in der Pokalrunde der Jugendbundesliga ausgebaut.