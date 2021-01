Handball Vier weitere Entscheidungen

Während es also für Schoch und Thomann in der kommenden Saison beim HBW Balingen-Weilstetten weitergeht, verabschieden sich Romas Kirveliavicius und René Zobel am Saisonende.

Beide werden die Schwaben in unterschiedliche Richtungen und aus unterschiedlichen Gründen verlassen. "Ich hatte in Balingen sportlich und privat eine unvergessliche Zeit. Ich durfte tolle Spiele machen und habe super Jungs kennengelernt. Trotzdem haben meine Frau und ich beschlossen, dass es für unsere Familie zurück in die Heimat nach Österreich geht und ich dort den nächsten Schritt mit Handball und Beruf machen werde", begründet "Kiwi" seinen Abschied am Ende der Saison. "Beide haben seit dem Aufstiegsjahr für den Verein alles gegeben und waren immer bereit zu kämpfen", sagt Trainer Bürkle, der besonders Kirveliavicius’ Rolle als Abwehrchef hervorhebt. Auch Zobel, der den Weg über die zweite Mannschaft im Aufstiegsjahr in den Erstligakader geschafft hat, erntet Lob für sein Engagement. "Ich konnte mich in Balingen zum Bundesligaspieler entwickeln. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich den nächsten Schritt machen möchte. Dafür brauche ich in Angriff und Abwehr gleichermaßen Spielzeit. Ich freue mich auf eine neue Herausforderung und werde bis dahin alles dafür geben, dass der HBW mit seinen tollen Fans auch in der kommenden Saison in der ersten Liga spielt", sagt Zobel.