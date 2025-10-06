Handball: VfL Nagold ist chancenlos in Mössingen

Eine klare Niederlage kassiert der VfL Nagold in Mössingen.
Spvgg Mössingen – VfL Nagold 30:19 (15:10). Die Nagolder Handballerinnen fuhren die nächste Niederlage ein. Auswärts in Mössingen präsentierten sie sich chancenlos. Dabei verkauften sie sich unter Wert. Immer wieder blitzte die Qualität auf, die im Team des VfL Nagold liegt. Doch auf die gesamte Sicht waren die Gastgeberinnen aus Mössingen das klar überlegene Team. Der VfL hatte dem außer einer stark haltenden Keeperin nur wenig dauerhaft entgegenzusetzen. Torhüterin Julia Völpel wird auch von Coach Markus Renz gelobt: „Sie hat ihre Aufgabe echt gut gemacht.“ Und auch bei der in Mössingen üblichen Wahl der Spielerin des Spiels wurde Völpel im Nagolder Team ausgezeichnet.