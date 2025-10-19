Handball Verbandsliga: VfL Nagold spielt sich in einen Torerausch

Langsam nimmt der VfL Nagold Fahrt auf. 36 Tore erzielten die Verbandsliga-Handballerinnen gegen die SG Tübingen.
VfL Nagold – SG Tübingen 36:29 (18:15). Saisonsieg Nummer zwei ist damit eingetütet. Von so einem deutlichen Sieg war im Vorfeld nicht auszugehen. Denn beide Teams standen vor der Partie am unteren Rand der Tabelle. Und der Nagolder Heimvorteil, dass in der Bächlenhalle nicht mit Harz gespielt werden darf, spielte in diesem Fall auch keine Rolle: Die SG Tübingen gehört ebenfalls zu den wenigen harzfrei spielenden Teams in der Verbandsliga.