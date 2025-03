Die Verbandsliga-Handballerinnen des VfL Nagold sind sportlich gesehen schon ein wenig launisch. Während sie daheim an einem guten Tag wohl fast alle Teams der Liga schlagen können, sind sie auswärts deutlich schwächer und mitunter nur ein Punktelieferant.

VfL Nagold – HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 (Samstag, 18 Uhr, Bächlenhalle Nagold). So ist auch die Vorfreude erklärbar, die innerhalb der Mannschaft herrscht. Diese positive Anspannung. Denn das Restprogramm der Saison sieht nur noch Heimspiele vor. Und in allen kann Nagold Punkte holen. Ein Selbstläufer wird das nicht. Denn die Teams, die nun noch in der Bächlenhalle zu Gast sind, haben alle ihre Qualität, zwei von ihnen stehen in der Tabelle vor dem VfL Nagold.

Gegner vor dem VfL

So auch die HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3, die am Samstag nach Nagold reist. Die HSG steht einen Platz vor Nagold auf Rang sechs, hat aber mit 11:15 Punkten eine deutlich bessere Ausbeute als Nagold (6:20). Auch das Hinspiel in Metzingen verloren die VfL-Frauen mit 24:29. Es war prinzipiell eines der eher schwächeren Spiele der Nagolderinnen.

Fans gefordert

Daheim mit den Fans im Rücken kann das schon ganz anders aussehen. VfL-Trainer Markus Renz freut sich auch, dass fast der gesamte Kader zur Verfügung steht. Mit der torgefährlichen Linksaußen Aline Rau fehlt allerdings urlaubsbedingt eine der treffsichersten Schützinnen beim VfL.

„Ich will gar nicht so sehr den Fokus auf die Gegnerinnen legen“, sagt Renz. Der simple Grund: Metzingen sei zwar ein Gegner aus dem Mittelfeld, jedoch handle es sich auch um eine klassische dritte Mannschaft. Will heißen: „Man weiß nie, welche Spielerinnen spielen.“ Bis jetzt jedenfalls setze die HSG sehr viele verschiedene Spielerinnen in verschiedenen Spielen ein.

Renz erinnert sich

„Im Hinspiel war das eine recht junge Mannschaft“, erinnert sich Renz. Gut möglich, dass auch diesmal wieder die ein oder andere Jugendspielerin dabei ist. Auch die haben durchaus Qualität – schließlich spielen die weibliche A- und auch die B-Jugend in der Jugendbundesliga.

Ohne Harz

Nagold will sich aber auf sich selbst konzentrieren. Zumal Renz klar macht: Wer immer da am Samstag aufläuft: „Die müssen auch erstmal bei uns in der Bächlenhalle ohne Harz klarkommen.“

Hoffen auf die Abwehr

Der VfL-Trainer hofft auf eine „ähnlich gute Abwehr“ wie in den letzten Spielen. Und im Angriff werde es darum gehen, wieder mit mehr „Durchschlagskraft“ zu spielen. Ein großes Manko aktuell beim VfL Nagold – die Trefferquote passt einfach nicht. Es werden zu viele klare Chancen verballert.

Hinzu kommt, dass der VfL Nagold mental nicht ganz so selbstbewusst aufläuft. Zwar weiß man in dem Team, die bisherigen schweren Aufgaben richtig einzuordnen, dennoch stehen da auf dem Papier schlicht sechs verlorene Spiele in Folge.

Zuschauer eine Bank

Der VfL-Trainer hofft in diesem Zusammenhang auf faire Fans, die auch in nicht so guten Phasen sein Team lautstark unterstützen. Zumal die Nagolder Kulisse nicht zu unterschätzen ist. Sportlich ist der VfL in der Verbandsliga ein Team im hinteren Mittelfeld, bei der Zahl der Zuschauer spielt Nagold aber ganz weit oben mit.