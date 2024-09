Handball-Verbandsliga: TSV Altensteig zielsicher im ersten Spiel

1 Kreisläufer Hannes Wagner machte in Ditzingen fünf Tore für den TSV Altensteig. Foto: Vanessa Schückle

Mit einem 38:27-Sieg bei den TSF Ditzingen startet der TSV Altensteig in die Verbandsliga-Saison.









TSF Ditzingen – TSV Altensteig 27:38 (16:16). Zu Beginn der Partie in der Handball-Verbandsliga tat sich der TSV Altensteig noch schwer. Sowohl im Angriff als auch in der Abwehr zeigte sich die Mannschaft als unsicher. Trotzdem ließen sie die TSF Ditzingen nicht davonziehen und hielten den Zwischenstand gleichmäßig und ausgeglichen (5:5, 7.). Anschließend lockerten sich die Altensteiger Schwierigkeiten ein wenig und Alexander Hils übernahm Verantwortung. Mit zwei Toren direkt hintereinander sorgte der Mittelmann für den ersten Vorsprung in diesem Spiel (5:7, 9.). Dieser war allerdings nur temporär und schon bald führten vereinzelte Fehler wieder zum Ausgleich.