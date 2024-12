1 Auch auf die Tore von Tim Schweizer wird es für Altensteig gegen Fellbach ankommen. Foto: Hofmann

Die Verbandsligahandballer aus Altensteig teilen sich aktuell den fünften Platz mit dem SV Fellbach. Am Samstag stehen sich die beiden im direkten Duell gegenüber.









Noch zwei Heimspiele stehen an, bis die Altensteiger in ihre Winterpause gehen können, das erste davon am Samstag um 19.30 Uhr gegen den SV Fellbach.