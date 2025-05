Nach zuletzt sechs Siegen in Folge tritt die Mannschaft von Trainer Nenad Gojsovic mit breiter Brust die Reise zum Tabellenachten aus Fellbach an.

SV Fellbach – TSV Altensteig (Sonntag, 17 Uhr, Zeppelinhalle Fellbach). Zu unterschätzen ist die Mannschaft aus dem Norden Stuttgarts dabei aber auf keinen Fall. Fast in jedem Spiel der Saison hatte der SV Fellbach die Chance auf Punkte und verlor auch gegen die Topteams der Liga meist nur knapp.

Lesen Sie auch

Enges Spiel in Erinnerung

Kurz vor Weihnachten empfing der TSV damals die Fellbacher, und es entwickelte sich ab der ersten Minute ein enges Spiel, in dem die Schwarzwälder zwar fast immer führten, jedoch nie für einen größeren Abstand sorgen konnten. Auch eine Rote Karte für Fellbachs Toptorjäger Joe Traub, der Constantin Kost beim direkten Freiwurf im Gesicht traf, brachte die Gäste nicht aus dem Konzept.

Reserven entscheiden

So ging der offene Schlagabtausch in der zweiten Spielhälfte weiter. In der Schlussphase hatten dann die Altensteiger die größeren Kraftresveren und konnte am Ende ein verdienten 32:28 Heimerfolg feiern.

Bei Sieg wird’s Platz zwei

Mit einem Sieg im letzten Spiel kann der TSV zum zweiten Mal in Folge den zweiten Platz der Verbandsliga 1 aus eigener Kraft schaffen und wäre dann sogar noch einen Punkt besser als in der Vorsaison. Ein Ziel, dass sich die Mannschaft vor Beginn der Runde gesetzt hatte. Die Meisterschaft ist derweil schon entschieden, denn Bönnigheim schlug am vergangenen Samstag den TSV Allowa und machte sich damit zum Meister.

Unabhängig vom Ausgang des Spiels am Sonntag werden die Altensteiger Handballer zwei Aufstiegsspiele bestreiten. Nur gegen wen diese Spiele sein werden, ist noch völlig unklar. Bei einem Sieg in Fellbach geht es stand jetzt gegen den Siebtplatzierten aus der Oberliga Südbaden, allerdings ist dieser Platz äußert hart umkämpft, sodass ein potenzieller Gegner erst nach dem kommenden Wochenende feststehen würde.

Viele Fragezeichen

Bei einer Niederlage bekäme man es mit dem sechstplatzierten aus der Oberliga Baden zu tun. Auch dieser Platz ist noch nicht sicher vergeben.

Bei so vielen Fragezeichen und Eventualitäten wird sich der TSV aus Altensteig wie in den letzten Wochen auf die eigene Leistung konzentrieren und alles in die Waagschale werfen, um die Siegesserie aufrecht zu erhalten und mit einem guten Gefühl in die Verlängerung der Saison zu gehen.