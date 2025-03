1 Die Handballer des TSV Altensteig klopfen oben an. Foto: Heiko Hofmann

Die Verbandsliga-Handballer des TSV Altensteig sorgen beim „Spannungsgegner“ HSG Böblingen/Sindelfingen für klare Verhältnisse und bleiben den Tabellenführern auf den Fersen.









SHSG Böblingen/Sindelfingen – TSV Altensteig 24:30 (9:14). Das Spiel begann noch recht ausgeglichen, in der 6. Minute brachte Böblingens Top-Torschütze Urs Bonhage die Gastgeber mit 3:2 in Führung. Dies sollte aber die letzte für die HSG an diesem Abend sein.