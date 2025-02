Handball Verbandsliga: TSV Altensteig beim Ex-Tabellenführer

1 Mit viel Einsatz und Fan-Unterstützung hoffen die Spieler des TSV Altensteig auf Punkte auswärts in Bönnigheim. Foto: Heiko Hofmann

Die Handballer des TSV Altensteig reisen kommenden Samstag zu einem schweren Gegner: Ex-Tabellenführer TSV Bönnigheim wartet. Doch es ist einiges drin.









In der Handball-Verbandsliga Staffel 1 geht es momentan ganz schön heiß her: Die beiden bisherigen Tabellenführer TSV Bönnigheim und TSV Altdorf/Lorch/Waldhausen rutschten nach den letzten Spielen in der Tabelle nach unten. TSV Bönnigheim – TSV Altensteig (Samstag, 20 Uhr). Ein heißes Duell leisteten sich zuletzt die Bönnigheimer gegen die HSG Böblingen/Sindelfingen. Dennoch musste der TSV zwei Punkte hergeben und seinen ersten Platz der SU Neckarsulm überlassen, die ihre Siegesserie seit Dezember am Laufen hält.