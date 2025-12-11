Handball Verbandsliga: TG hat zwei Punkte fest im Visier

Das Schlusslicht der Verbandsliga gastiert in der Schömberger Stauseehalle. Die Wismar-Sieben tauscht mit den Sportfreunden Schwaikheim das Heimrecht.
TG Schömberg – SF Schwaikheim (Sonntag 17 Uhr, Stauseehalle Schömberg). Kurzfristig tauschten die TG Schömberg und die SF Schwaikheim das Heimrecht, so dass die geplante Begegnung in neuer Umgebung über die Bühne gehen kann. Dies geht sicherlich für beide Teams in Ordnung, denn die Winterpause fällt nur kurz aus, da bereits am 24. und 25. Januar die Saison wieder aufgenommen wird und mit Ausnahme über die Fasnet Mitte Februar jedes Wochenende eine Begegnung anstehen wird.