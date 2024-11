Handball Verbandsliga: Spannung pur – TG Schömberg feiert nächsten Sieg

1 Schömberg feierte in heimischer Halle einen Sieg. Foto: Kara

HERREN VERBANDSLIGATG Schömberg - HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf 31:29 (17:13). Als echter Krimi entpuppte sich das Schömberger Duell gegen die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf: Anfangs gab die HSG leicht den Ton an, erst in der 17. Minute beim Stand von 9:8 war zum ersten Mal Schömberg leicht vorne. Fortan hatte die TG etwas Oberwasser, der erste Drei-Tore-Vorsprung wurde mit 14:11 in der 28. Minute herausgeschossen und in den Schlussminuten der ersten Hälfte sogar ein weiterer Zahn zugelegt, so dass mit einem 17:13-Vorsprung die Seiten gewechselt wurden.