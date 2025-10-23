Handball Verbandsliga: SG Freudenstadt/Baiersbronn will Fehler minimieren

HSG Böblingen/Sindelfingen – SG Freudenstadt/Baiersbronn (Samstag, 19.30 Uhr). Mit der Neueinteilung der Bezirke steht für die erste Herrenmannschaft der SG Freudenstadt/Baiersbronn das zweite Auswärtsspiel in der Verbandsliga an. Im Vergleich zur letzten Saison erwartet die Freudenstädter eine relativ kurze Anfahrtszeit von etwa einer Stunde. Am Samstag geht es nach Sindelfingen, wo man auf die HSG Böblingen/Sindelfingen trifft. Nach zwei erfolgreichen Heimspielen in Folge möchte das Team nun auch auswärts die ersten Punkte einfahren.

Ein erfolgreicher Saisonstart ist den Schwarzwäldern bereits geglückt. Insgesamt sechs Punkte aus vier Spielen stehen auf dem Konto, womit die SG einen Platz im oberen Mittelfeld belegt (Platz 6 von 14). Die HSG Böblingen/Sindelfingen rangiert auf Platz 8 und konnte aus ihren fünf Spielen zwei Partien für sich entscheiden. Trotz der Tabellensituation darf das Team von Trainer Mario Dropuljić die Gastgeber nicht unterschätzen. So verlor die HSG die letzten beiden Spiele gegen die ungeschlagenen Spitzenreiter aus Oeffingen und gegen den TSV ALLOWA. In der heimischen Halle werden sie keine Punkte leicht herschenken.

Chancenverwertung verbessern

Das Trainerteam nennt vor allem die kompakte 6:0-Abwehr der Gegner und das schnelle Umschaltverhalten nach Gegentoren der Böblinger als Knackpunkt für einen Auswärtssieg. Auch die eigene Chancenverwertung muss deutlich besser werden. „So viele Fehler wie gegen Remshalden dürfen wir uns nicht erlauben, sonst bestraft uns die HSG“, kommentiert Mario Dropuljić und gibt eine klare Erwartungshaltung an das Team vor. Darüber hinaus möchte man an die kompakte Abwehr aus dem vergangenen Spieltag anknüpfen und sich mit dem nötigen Rückhalt im Tor auch auswärts beweisen.

Die SG Freudenstadt/Baiersbronn freut sich über jeden mitreisenden Fan und lautstarke Unterstützung. Anpfiff ist um 19.30 Uhr in der Sommerhofenhalle in Sindelfingen.