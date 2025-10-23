Handball Verbandsliga: SG Freudenstadt/Baiersbronn will Fehler minimieren

Die SG Freudenstadt/Baiersbronn hat ihr zweites Auswärtsspiel der Saison vor sich, wenn es zur HSG Böblingen/Sindelfingen geht.
HSG Böblingen/Sindelfingen – SG Freudenstadt/Baiersbronn (Samstag, 19.30 Uhr). Mit der Neueinteilung der Bezirke steht für die erste Herrenmannschaft der SG Freudenstadt/Baiersbronn das zweite Auswärtsspiel in der Verbandsliga an. Im Vergleich zur letzten Saison erwartet die Freudenstädter eine relativ kurze Anfahrtszeit von etwa einer Stunde. Am Samstag geht es nach Sindelfingen, wo man auf die HSG Böblingen/Sindelfingen trifft. Nach zwei erfolgreichen Heimspielen in Folge möchte das Team nun auch auswärts die ersten Punkte einfahren.