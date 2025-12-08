Handball Verbandsliga: Offensivpower der Gäste zieht der TG Schömberg den Zahn

Die Verbandsliga-Männer aus der Stauseestadt müssen sich der HSG Böblingen/Sindelfingen beugen.
VERBANDSLIGA MÄNNER TG Schömberg – HSG Böblingen/Sindelfingen 31:38 (15:14). Die brillante gegnerische Offensive um den achtfachen Torschützen Dominic Rose bekam die TG Schömberg bei der 31:38-Niederlage gegen Böblingen/Sindelfingen nicht in den Griff. In den ersten 20 Minuten setzte sich kein Team um mehr als um einen Treffer ab, auch nach dem 8:10 aus TGS-Sicht durch Sebastian Bock war wahrlich keine Weltuntergangsstimmung angesagt.