Handball Verbandsliga: Offensivpower der Gäste zieht der TG Schömberg den Zahn

VERBANDSLIGA MÄNNER TG Schömberg – HSG Böblingen/Sindelfingen 31:38 (15:14). Die brillante gegnerische Offensive um den achtfachen Torschützen Dominic Rose bekam die TG Schömberg bei der 31:38-Niederlage gegen Böblingen/Sindelfingen nicht in den Griff. In den ersten 20 Minuten setzte sich kein Team um mehr als um einen Treffer ab, auch nach dem 8:10 aus TGS-Sicht durch Sebastian Bock war wahrlich keine Weltuntergangsstimmung angesagt.

Stauseestädter liegen zur Halbzeit knapp vorne Ganz im Gegenteil, zeitweise übernahmen die Schömberger sogar die Initiative und kamen nach dem 10:12 zu drei Erfolgserlebnissen hintereinander. Sie blieben auch in der Folge am Ball, so dass sie zur Pause sogar mit 15:14 führten.

„In der ersten Halbzeit haben wir im Angriff die richtigen Mittel gefunden und gut abgeschlossen. Auch die Verteidigung eine gute Leistung gebracht“, zeigte sich TGS-Trainer René Wismar vom Auftritt seines Teams angetan. Bis zur 44. Minute beim Stande von 25:26 aus Sicht der Gastgeber blieb es ein Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe, doch danach fing sich Schömberg einen 0:3-Lauf ein, der deutliche Spuren hinterließ. Denn es kam zu einem Bruch, und fortan zog die HG sukzessive immer weiter von dannen und spielte sich vorne in einen wahren Rausch.

Gäste drehen in Durchgang zwei das Spiel

„Insgesamt gesehen haben die effektiven Böblinger verdient gewonnen, denn die zweite Halbzeit verlief komplett anders. Diesen Einbruch kann ich mir momentan noch nicht erklären. Unser schlechter Rückzug hat uns den Zahn gezogen. Der Gegner kam durch sein Tempo und mit der schnellen Mitte zu vielen einfachen Toren, uns sind in der Abwehr auch keine Stockfouls mehr gelungen“, analysiert Wismar. Der nächste Schömberger Auftritt am Sonntag um 16 Uhr bei der SF Schwaikheim steht in der Schwebe. „In Schwaikheim gibt es einen Wasserschaden in der Halle. Der Gegner hat uns gebeten, das Spiel zu verlegen. Die Verantwortlichen beider Teams befinden sich momentan im Austausch“, meint Wismar. TG Schömberg: S. Kirschbaum, Geiger, Schaible; Friedrich, Lo. Wenger (3), Lu. Wenger (1), Händel (10), Lösch (4), Bolanz, Li. Wenger, Rauch, Hietmann, Besenfelder (2), De Bellis, Keller (6), T. Kirschbaum (5).