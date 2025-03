Einen Sahnetag erwischte die TG Schömberg beim 37:22-Kantersieg gegen den TV Reichenbach. Anfangs sah es nicht nach solch einer einseitigen Partie aus, denn nach fünf Minuten stand es 4:4.

Bereits zur Pause liegen die Stauseestädter klar in Führung

Doch im Anschluss legte Schömberg mehrere Gänge zu und führte nach zwölf Minuten mit 9:4 und nach 19 Minuten mit 14:6. Ein weiterer Meilenstein war das 18:7 von Ludwig Wenger (22.), und spätestens nach dem 22:8 von Collin Händel 90 Sekunden vor der Halbzeitsirene war der Sieger dieser Begegnung im Grunde klar.

Reichenbach gelingt noch Schadensbegrenzung

Von daher fiel es nicht groß ins Gewicht, dass sich im zweiten Durchgang beide Teams auf Augenhöhe begegneten, denn die TG hielt ihren Vorsprung. Nach dem 30:11 von Mike Bolanz musste Reichenbach zwischenzeitlich Allerschlimmstes befürchten. In den Schlussminuten kam der Gast allerdings etwas besser in Schwung und sorgte für etwas Schadensbegrenzung, auch wenn die Niederlage am Ende mit 22:37 deftig ausfiel. TG Schömberg: S. Kirschbaum; Geiger, Friedrich (3), Lo. Wenger, Lu. Wenger (1), Händel (6), Netzer (3), Bolanz (7), Müller, Hietmann (5), Lösch (6), De Bellis (1), Keller (3), Kiene (2).