Handball Verbandsliga: HSG Rottweil mit historischem Saisonfinale

Die Verbandsliga-Handballer der HSG Rottweil schlagen zum Abschluss im Derby die TG Schömberg mit 40:34 und beenden ihre Premierenspielzeit auf dem starken dritten Tabellenplatz.

VERBANDSLIGA MÄNNER HSG Rottweil - TG Schömberg 40:34 (20:11). Mit einem überzeugenden 40:34-Derbysieg gegen die TG Schömberg hat die HSG Rottweil ihre starke Premierensaison in der Verbandsliga eindrucksvoll abgeschlossen und sich dank der überraschenden Schützenhilfe aus Freudenstadt sogar noch den historischen dritten Tabellenplatz gesichert.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzte sich die HSG nach rund 17 Minuten entscheidend ab. Aus einem 6:6 entwickelte sich innerhalb weniger Minuten eine dominante 12:6-Führung, bei der vor allem die körperliche Überlegenheit, schnelles Umschaltspiel und gedankenschnelle Passkombinationen den Unterschied machten. Bis zur Halbzeit baute Rottweil den Vorsprung konsequent auf 20:11 aus und legte damit bereits früh den Grundstein für den Erfolg.

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Auch nach dem Seitenwechsel blieb die HSG spielbestimmend, erlaubte sich jedoch eine kurze Schwächephase, wodurch Schömberg bis zur 40. Minute auf 19:25 verkürzte. Dennoch behielt Rottweil jederzeit die Kontrolle. Besonders spektakulär war in dieser Phase eine Defensivaktion von Nico Singer, der bei leerem Rottweiler Tor mit einem starken Hechtsprung einen Distanzwurf der Gäste entscheidend entschärfte und damit einen sicheren Gegentreffer verhinderte.

Hagen in letztem Spiel mit herausragender Leistung

In der Folge entwickelte sich ein temporeiches Derby mit offenem Visier, in dem beide Mannschaften zu zahlreichen schnellen Toren kamen. Beim Stand von 33:29 in der 55. Minute keimte bei den Gästen nochmals leichte Hoffnung auf, doch die HSG reagierte souverän. Angeführt von einem starken Jens Haberkorn im Umschaltspiel setzte sich Rottweil in den Schlussminuten wieder deutlich ab und brachte den verdienten 40:34-Heimsieg sicher ins Ziel. Vor einer voll besetzten Halle und dank zahlreicher mitgereister Schömberger Fans entwickelte sich zudem eine tolle Derbyatmosphäre, die dem Saisonfinale einen ganz besonders stimmungsvollen Rahmen verlieh. Überragender Akteur war Patrick Müller mit 12 Treffern als bester Werfer der Partie. Auch Torhüter Raphael Hagen zeigte in seinem letzten Spiel für die HSG vor allem in der ersten Halbzeit eine herausragende Leistung und bot mit zahlreichen Paraden einen wichtigen Rückhalt.

HSG-Trainer Michael Huber zeigte sich zufrieden: „Wir hatten Schömberg von Anfang bis Ende im Griff und haben mit nur 11 Gegentoren in Halbzeit eins den Grundstein gelegt. Mit 40 eigenen Treffern verabschieden wir uns offensivstark aus der Saison.“

Noch größer wurde die Freude später am Abend, als die SG Freudenstadt/Baiersbronn mit einem Heimsieg gegen den SV Fellbach für die Überraschung sorgte. Dadurch kletterte die HSG Rottweil in ihrer ersten Verbandsligasaison tatsächlich noch auf Rang drei – ein historischer Erfolg für den Aufsteiger.

Im Anschluss an die Partie folgten zudem emotionale Verabschiedungen mehrerer verdienter und langjähriger Spieler, die den gelungenen Saisonabschluss zusätzlich zu einem besonderen Abend für Verein und Fans machten. HSG Rottweil: Raphael Hagen, Steffen Franz, Christoph Endres; Patrick Müller (12), Jens Haberkorn (6), Timo Hildebrand (5), Nico Singer (5), Niklas Hummel (4), Andreas Eisenack (2), Tim Weber (2), Kajetan Beyer (1), David Eglof (1), Maximilian Lutz (1), Iven Schlecht (1), Gabriel Schweizer, Luca Wälde.