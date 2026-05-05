Handball Verbandsliga: HSG Rottweil mit historischem Saisonfinale

Die Verbandsliga-Handballer der HSG Rottweil schlagen zum Abschluss im Derby die TG Schömberg mit 40:34 und beenden ihre Premierenspielzeit auf dem starken dritten Tabellenplatz.
VERBANDSLIGA MÄNNER HSG Rottweil - TG Schömberg 40:34 (20:11). Mit einem überzeugenden 40:34-Derbysieg gegen die TG Schömberg hat die HSG Rottweil ihre starke Premierensaison in der Verbandsliga eindrucksvoll abgeschlossen und sich dank der überraschenden Schützenhilfe aus Freudenstadt sogar noch den historischen dritten Tabellenplatz gesichert.