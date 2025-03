Die Böblinger taten sich zuletzt schwer gegen den Tabellenletzten TSV Asperg und gegen die SF Schwaikheim. In beiden Kellerduellen verschenkte die HSG trotz Heimvorteil jeweils zwei Punkte, weshalb sie nun mit 14:22 Zählern auf den achten Tabellenplatz rutschten.

HSG Böblingen/Sindelfingen – TSV Altensteig (Samstag, 19.30 Uhr, Sommerhofenhalle Sindelfingen). In der vergangenen Saison trennten sich der TSV Altensteig und die HSG Böblingen/Sindelfingen beide Male mit einem Unentschieden. Eine dritte Punkteteilung in Folge ließ der TSV vergangenen November nicht zu – Mit 34:29 schlugen sie die HSG in der heimischen Eichwaldhalle.

Unvorhersehbar

Die Böblinger zeigten jedoch sowohl diese als auch letzte Saison, dass sie es mit den Gegnern aus der Tabellenspitze aufnehmen können. Vergangenen Februar siegte die HSG gegen einen der stärksten Ligafavoriten TSV Altdorf/Lorch/Waldhausen. Dies macht den Sieger des kommenden Spiels beinahe unvorhersehbar, jedoch liegen die Karten für den TSV ein wenig besser.

Die letzten beiden Spiele gingen glücklich für die Altensteiger aus. Gegen die SG Hofen/Hüttlingen und den TSV Asperg ließen sie keine Punkte liegen. Im Gegensatz zur HSG ist Altensteig also momentan gut drauf und demnach motiviert für das Rückspiel in Böblingen.

Vielversprechende Situation

Auch die aktuelle Tabellensituation sieht vielversprechend aus für die Altensteiger. Mit 22:12 Punkten stehen sie auf dem vierten Tabellenplatz, nur ein Punkt hinter der SU Neckarsulm. Diese hat allerdings bereits zwei Spiele mehr gespielt als der TSV, weshalb die Wahrscheinlichkeit, dass Altensteig die SU doch noch hinter sich lassen kann, sehr hoch ist.

Ende April viel Spannung

Neckarsulm spielt sein nächstes Spiel auch gegen die HSG Böblingen/Sindelfingen, woraufhin das Aufeinandertreffen mit dem TSV Altensteig folgt. Ein äußerst spannendes letztes Heimspiel kommt also Ende April auf die Altensteiger zu. Die Basis dafür wird unter anderem kommenden Samstag im Duell gegen die HSG gelegt.