Handball Verbandsliga Frauen: TVW: Frustierter Fehltritt mit Folgen

1 Keinen Halt mehr hatte das Tor bei der SG Weinstadt nach dem es aus der Verankerung gerissen war. Foto: Beutter

Unverrichteter Dinge mussten die Weilstetter Frauen am Sonntagabend die Heimreise vom Gastspiel bei der SG Weinstadt antreten. Der Grund für die Absage ist kurios.









Link kopiert



„So etwas habe ich bislang auch noch nicht erlebt“, sagt die Weilstetter Co-Trainerin Isabell Beutter und schildert, wie es zu der Absage am frühen Sonntagabend kam. „Unsere Gegnerinnen waren froh, dass wir gekommen sind. Denn ihr erstes Spiel musste abgesagt werden, da keine Schiedsrichter erschienen waren, und bei der zweiten Partie haben die Gegnerinnen aus Möglingen kurzfristig abgesagt“, erzählt Beutter. Die Weilstetter Spielerinnen waren bereits in der Kabine, um sich umzuziehen, als Beutter, die auch technische Beauftragte ihrer Mannschaft ist, in die Halle zur Besprechung gerufen wurde. Dort lief zu diesem Zeitpunkt noch ein Landesligaspiel der Herren der SG Weinstadt II, das unterbrochen war.