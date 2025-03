Handball Verbandsliga: Die TG Schömberg setzt ihren Lauf fort

HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf –TG Schömberg 33:39 (16:17). Schömberg schwimmt weiterhin auf der Siegeswelle. In der ersten Halbzeit sah es aber nicht nach einem am Ende souveränen Erfolg aus, da sich beide Teams auf Augenhöhe begegneten. Schömberg führte 7:5 (12.). Danach kehrte etwas der Schlendrian ein; Winzingen traf dreimal hintereinander und konservierte einen knappen Vorsprung, ehe die TG einen Zahn zulegte und zur Pause mit 17:16 führte.

Wismar-Team findet in der ersten Halbzeit keinen Zugriff

„In der ersten Halbzeit hatten wir brutal Probleme und haben keinen Zugriff gefunden“, zeigte sich Schömbergs Trainer René Wismar nicht ganz einverstanden mit der Darbietung seiner Sieben in den ersten 30 Minuten.

Die Stauseestädter bauen in Halbzeit zwei ihren Vorsprung aus

In der zweiten Hälfte baute Schömberg den Vorsprung sukzessive aus. Im weiteren Verlauf geriet der Auswärtserfolg nicht mehr ernsthaft in Gefahr. „In der zweiten Hälfte haben wir mehr in die Defensive investiert, und die Umstellungen im Angriff waren siegbringend, weil wir auch viele einfache Tore erzielt haben“, sah Wismar eine deutliche Leistungssteigerung. „Auch wenn wir uns wie ibeim 31:29 Hinspiel lange Zeit schwer getan haben, hat sich die bessere Mannschaft durchgesetzt, so dass unser Sieg verdient war“, resümierte Wismar. TG Schömberg: S. Kirschbaum, Geiger; Friedrich, Lo. Wenger (5), Lu. Wenger (1), Händel (4), Netzer (6), Bolanz (1), Müller (2), Lösch (7), De Bellis (2), Keller (10), Trick (1), Kiene.