Handball Verbandsliga: Der VfL Nagold will zurück auf die Erfolgsspur

Nach drei Niederlagen in Folge wollen Nagolds Handballerinnen am Samstag dafür sorgen, dass die Formkurve wieder nach oben zeigt.
Doch die Gegnerinnen sind alles andere als leicht bespielbar. VfL Nagold – SG TG Altdorf/DJK Ettenheim (Samstag, 18 Uhr, Bächlenhalle Nagold). Die SG TG Altdorf/DJK Ettenheim ist am Samstag, 28. Februar, in Nagolds Bächlenhalle zu Gast. Das Team steht aktuell mit 17:11 Punkten auf Platz fünf in der Verbandsliga – und damit drei Plätze vor dem VfL Nagold (14:16 Punkte).