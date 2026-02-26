Handball Verbandsliga: Der VfL Nagold will zurück auf die Erfolgsspur

Nach drei Niederlagen in Folge wollen Nagolds Handballerinnen am Samstag dafür sorgen, dass die Formkurve wieder nach oben zeigt.

Doch die Gegnerinnen sind alles andere als leicht bespielbar. VfL Nagold – SG TG Altdorf/DJK Ettenheim (Samstag, 18 Uhr, Bächlenhalle Nagold). Die SG TG Altdorf/DJK Ettenheim ist am Samstag, 28. Februar, in Nagolds Bächlenhalle zu Gast. Das Team steht aktuell mit 17:11 Punkten auf Platz fünf in der Verbandsliga – und damit drei Plätze vor dem VfL Nagold (14:16 Punkte).

Beim Hinspiel in Ettenheim unterlagen Nagolds Handballerinnen mit 24:29. Doch in dem Spiel war mehr drin. Lange konnte der VfL gut mithalten, doch letztlich mussten sich die VfL-Frauen dem spritzigen, jungen Team dann doch geschlagen geben.

So sieht Markus Renz den Gegner

„Mit Ettenheim kommt schon ein Team, das viel Power hat“, sagt VfL-Coach Markus Renz. Eine junge, dynamische Mannschaft sei das. „Die haben viel Tempo und eine gute Durchschlagskraft im Angriff“, erinnert sich Renz an das Hinspiel.

Für sein Team gelte es da, sich wieder auf die alten Tugenden zu besinnen – was nach drei Niederlagen in Folge gar nicht so einfach sein dürfte.

Das Erfolgsrezept

„Vorne wenige Fehler, hinten eine stabile Abwehr“ – das soll auch diesmal das Erfolgsrezept sein. Dabei mahnt der VfL-Trainer ebenso „konzentrierte Abschlüsse“ an. Dann könnte es schon etwas werden mit der Revanche fürs Hinspiel.

Dem Heimteam dürfte die zweiwöchige Spielpause durchaus gutgetan haben. „Ich hoffe, dass die Krankheitswelle jetzt doch so langsam, aber sicher ein Ende nimmt“, erzählt Renz. Dabei ist dem Trainer wichtig festzustellen, dass es trotz Krankheitsausfällen recht gute Trainingseinheiten gab. „Wir konnten wieder ein bisschen mehr machen als in den Wochen zuvor“, sagt der Nagolder Coach.

Personell sieht es gut aus

Letztlich geht Renz dann auch von einem großen und breiten Kader aus, den er am Samstag zur Verfügung stehen hat. Klassische Absagen liegen ihm keine vor. „Es gibt aber noch ein paar Fragezeichen.“

Julia Völpel zurück

Auch die erfahrene Keeperin Julia Völpel dürfte nach längerer Krankheit wieder mit von der Partie sein. In den vergangenen Spielen wurde sie sehr vermisst. „Im Training ist sie wieder dabei“, freut sich Markus Renz.

Während der VfL Nagold in der Rückrunde nur einen Sieg, aber drei Niederlagen einfuhr, sind die Gegnerinnen aus Ettenheim sehr solide mit einer Niederlage und zwei Siegen in das Jahr 2026 gestartet.