Handball Verbandsliga: Der VfL Nagold tut’s schon wieder

Dieser Gegner scheint den Nagolder Handballerinnen zu liegen. Nach dem Auswärtssieg gewann der VfL auch das Heimspiel gegen die SG Maulburg/Steinen.
VfL Nagold – SG Maulburg/Steinen 29:26 (16:11). Bemerkenswert daran: Die SG gehört zu den Top-Teams in der Verbandsliga. In der heimischen Bächlenhalle ist der VfL Nagold immer wieder zu bemerkenswerten Leistungen fähig. Das weiß man. Und so gesehen ist auch der jüngste Heimsieg gegen die SG Maulburg/Steinen keine Sensation, vielleicht noch nicht einmal eine Überraschung.