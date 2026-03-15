Handball Verbandsliga: Der VfL Nagold tut’s schon wieder

Dieser Gegner scheint den Nagolder Handballerinnen zu liegen. Nach dem Auswärtssieg gewann der VfL auch das Heimspiel gegen die SG Maulburg/Steinen.

VfL Nagold – SG Maulburg/Steinen 29:26 (16:11). Bemerkenswert daran: Die SG gehört zu den Top-Teams in der Verbandsliga. In der heimischen Bächlenhalle ist der VfL Nagold immer wieder zu bemerkenswerten Leistungen fähig. Das weiß man. Und so gesehen ist auch der jüngste Heimsieg gegen die SG Maulburg/Steinen keine Sensation, vielleicht noch nicht einmal eine Überraschung.

Dennoch, die Gäste aus der Nähe von Lörrach stehen in der Tabelle der Verbandsliga weit vor dem VfL Nagold. Auch nach der Niederlage sind sie Vierte. Und dass die Niederlage beim VfL erst die sechste in 16 Spielen war, sagt auch über die Qualität der SG aus.

Motivation pur

Von Ehrfurcht aber war beim VfL Nagold nichts zu spüren. Eher von Motivation, und das auf allen Positionen. Von Anfang an zeigte Nagold, wie stark es in eigener Halle aufspielen kann. Und dabei griffen viele Rädchen gut ineinander: die Abwehr stark, der Angriff oft effektiv, die Torhüterinnenleistung teils spektakulär.

Der VfL Nagold präsentierte sich in den gesamten 60 Minuten als echtes Team. Und siegte so auch vergleichsweise souverän gegen eine Gästemannschaft, die zwar nie aufgab, doch angesichts der Nagolder Geschlossenheit und Konsequenz dann doch immer mehr am Verzweifeln war.

Zur Wahrheit über die Stärke des Heimteams gehört aber auch: Die Gäste lagen keine Sekunde in Führung. In den ersten Minuten schafften sie es ein paar Mal auszugleichen, ein letztes Mal in der elften Minute zum 7:7. Danach lag nur noch der VfL in Führung. Und mit einem 16:11 ging es in die Pause.

Das sagt Markus Renz

„Das war meiner Meinung nach eine der stärksten Hälften, die wir bisher gespielt haben“, zollt VfL-Coach Markus Renz seinem Team Lob für diese ersten 30 Minuten.

Und diese nur elf kassierten Tore sagen viel über die Abwehr- und Torhüterinnenleistung des VfL Nagold aus. Wie so oft war zu beobachten, dass sich die Nagolder Defensive nach einigen Minuten auf die gegnerischen Angriffsspielerinnen gut eingestellt hatte.

VfL oft mit zwei Kreisläuferinnen

Die Gäste aus dem Kreis Lörrach waren gekommen, um in Nagold Revanche für die Heimniederlage zu nehmen. Und das war dem ambitionierten Team auch in den zweiten 30 Minuten deutlich anzuspüren. Dabei scheute die SG auch nicht vor ungewöhnlichen Taktiken zurück. Meist wurde die stark aufspielende VfL-Rückraumspielerin Alena Wolf in Manndeckung genommen. Nagold wusste aber den dadurch gewonnenen Raum zu nutzen, spielte oft mit zwei Kreisläuferinnen, die dann für noch mehr Platz im Angriff sorgten.

Außenspielerinnen schlagen zu

Zudem wurden die Außen konsequent freigespielt und eingesetzt. Und diese zahlten es mit jeder Menge Toren zurück. 14 der 29 Treffer erzielten etatmäßige Außenspielerinnen.

Der Nagolder Trainer ließ schon früh die gegnerische Top-Spielerin Sharena Hasler in Manndeckung nehmen. Oft setzte die SG daraufhin die siebte Feldspielerin ein. Doch Renz blieb bei der Manndeckung. „Da mussten die fünf Mädels hinten richtig rackern“, sagt er. Und freut sich, dass der Plan aufging.

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„Ein schöner, cooler Heimsieg“, sagte nach dem Spiel ein gut gelaunter Markus Renz. Von Anfang an sei man gut ins Spiel gekommen, wenngleich die Partie zu Beginn ein „recht offenes Schützenfest“ gewesen sei.

Die Aufstellung

Ewas schade findet der VfL-Trainer, dass sein Team die starke Leistung der ersten 30 Minuten in der zweiten Hälfte nicht ganz habe durchziehen können. „Da waren dann doch wieder einige technische Fehler drin.“ Alles in allem aber freue man sich über einen „schönen Heimsieg“, und dass der VfL Nagold das Punktekonto wieder ausgleichen konnte. Mit 18:18 Punkten steht der VfL damit weiter auf dem achten Tabellenplatz.

VfL Nagold: Julia Völpel und Emily Bayer im Tor, Aline Rau (9), Nastja Seydt (6), Alena Wolf (6), Alisa Kübler (4), Aileen Hofmann (1), Sarah Kunz (1), Lena Roller (1), Sofia Thomaidou (1), Sarai Brösamle, Luisa Eipper, Annemie Gauß, Luisa Harr, Janina Koch und Karoline Wolf.