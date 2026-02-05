Handball Verbandsliga: Der VfL Nagold muss im Derby aufpassen

Am Samstag reisen Nagolds Verbandsliga-Handballerinnen zum Auswärtsspiel nach Tübingen. Da liegt Spannung in der Luft. It’s Derbytime!
SG Tübingen – VfL Nagold (Samstag, 18 Uhr, Sporthalle des Landkreises, Tübingen-Derendingen). Nach der uninspirierten Niederlage gegen den Tabellenletzten SG Gutach/Wolfach eine Woche zuvor, lautet die Frage aller Fragen: Welches Gesicht zeigt der VfL Nagold jetzt in Tübingen? Wie ambitioniert gehen die VfL-Frauen das Spiel an? Erfolgt eine Trotzreaktion der Mannschaft?