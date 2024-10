Handball-Verbandsliga: Das wird eine echte Herausforderung für den VfL Nagold

1 Aileen Hofmann vom VfL Nagold traf beim Auftakt vor zwei Wochen gegen den TV Weilstetten siebenmal. Foto: Hofmann

Der VfL Nagold empfängt am Samstag den HC Oppenweiler/Backnang. An ihn hat er keine guten Erinnerungen. Der Blick zurück sollte allerdings nicht zu respekteinflößend sein.









VfL Nagold – HC Oppenweiler/Backnang (Samstag, 18 Uhr). Die Handballerinnen des VfL Nagold sind fulminant in die neue Verbandsliga-Saison gestartet. Dennoch ist der Respekt vor dem nächsten Gegner groß. Mit dem HC Oppenweiler/Backnang ist am Samstag eines der Top-Teams in der Bächlenhalle zu Gast. Und an das hat der VfL keine guten Erinnerungen.