Handball Verbandsliga: Das Schömberger Ziel: Die “Hochphase“ weiter ausbauen

VERBANDSLIGA MÄNNER TG Schömberg – TSV 1848 Bad Saulgau (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle Schömberg). Ein richtiges Tief hatten die Schömberger in dieser Runde überhaupt noch nicht, ein wahres Hoch allerdings schon – nämlich im Moment. Denn nach dem, laut Schömbergs Trainer René Wismar, „Highlight“ des 37:22-Erfolges gegen den TV Reichenbach, bei dem in erster Linie aufgrund „einer geschlossenen Mannschaftsleistung ein Sahnetag“ gezeigt wurde, folgte das 39:33 gegen die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf, der vierte Sieg in den vergangenen fünf Partien.