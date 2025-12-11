Handball Verbandsliga: Darum ist es für den VfL Nagold ein richtig wichtiges Spiel

Das letzte Spiel der Hinrunde steht bei den Nagolder Handballerinnen an. Der TV Weilstetten ist zu Gast. „Ein ziemlich wichtiges Spiel“, findet Coach Markus Renz.
VfL Nagold – TV Weilstetten (Samstag, 20 Uhr, Bächlenhalle Nagold). Nach drei weit entfernten Auswärtsspielen in Folge ist die Motivation der Nagolderinnen für das kommende Spiel besonders groß. Endlich wieder Heimspieltag. Und natürlich will man sich zum Abschuss der Hinrunde mit einem Sieg, ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk bereiten.