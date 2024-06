1 Getreu dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung“ haben zahlreiche Fans dem Regen getrotzt und ihre Mannschaften kräftig gefeiert. Foto: Endrik Baublies/Endrik Baublies

Hinter dem TuS Altenheim liegen fünf arbeitsintensive Tage. Aufgrund des schlechten Wetters war die Umsetzung der „Aldener Beach Days" mit mehr Aufwand verbunden. Die zahlreichen Gäste und Sportler dankten dies mit ausgelassener Stimmung.









„Aldener Beach Days“ – das klingt nach Sonne und Sommer. In diesem Jahr fiel die Veranstaltung, die sich rund um den Beachhandball dreht, allerdings ins Wasser – zumindest was das Wetter anbelangte. Von Mittwoch bis Sonntag gab es kaum trockene Stunden – der Stimmung allerdings tat dies keinen Abbruch. „Wir hatten befürchtet, dass der Regen unser Turnier negativ beeinflusst, aber dem war glücklicherweise nicht so“, sagt Daniel Bau, Vorstand Marketing des TuS Altenheim, gegenüber unserer Redaktion. So kamen zu den Firmen- , Hobby – und Leistungsturnieren auch in diesem Jahr wieder etliche Zuschauer, um am Spielfeldrand die Mannschaften anzufeuern. „Das Wetter hat der Stimmung keinen Abbruch getan – bei den Spielen tagsüber hat keine Mannschaft aufgrund des Wetters zurückgezogen und abends war Partystimmung pur“, erklärt Bau.