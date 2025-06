1 Der TVB Stuttgart jubelt. Foto: Pressefoto Baumann Auf den letzten Drücker hat sich der TVB gerettet, der Sieg gegen Leipzig bedeutet den Bundesliga-Klassenverbleib – dafür muss die SG BBM Bietigheim in die zweite Liga.







Ende gut, alles gut! Als am Sonntag die Partie des TVB Stuttgart in der Handball-Bundesliga gegen Leipzig so gegen viertel vor fünf zu Ende war, flüchtete Stuttgarts Trainer Jürgen Schweikardt erst einmal mit feuchten Augen in die Katakomben der Porsche-Arena. Nicht aus Enttäuschung, aus Erleichterung. Über den Klassenverbleib.