Handball TV St. Georgen: Viel Neuland, Österreich, Heimauftakt, ein neuer Co-Trainer und ein Küken

Vorhang auf für die Damen und Herren des TV St. Georgen. Auf die Handballerinnen und Handballer wartet viel Neuland.
Landesliga Frauen: TV St. Georgen – HC Lustenau (Samstag, 17.30 Uhr). Für die neu formierte Damenmannschaft des TV St. Georgen geht es am ersten Spieltag gegen einen gänzlich unbekannten Gegner. Der HC Lustenau ist eine der österreichischen Gastmannschaften. Am ersten Spieltag setzten sich die „Ösis“ mit 32:28 gegen den TV Spaichingen durch. Aus einer breiten Verteilung der Torschützen ragte Flora Kovacs mit zehn Treffern heraus.