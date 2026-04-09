Handball TV St. Georgen: Richtungsweisende Spiele und Derby-Motivation

Die St. Georgenerinnen starten mit dem letzten Heimspiel dieser Saison in den Endspurt um den Klassenerhalt. Die Männer sind heiß auf das Derby gegen die HSG Kinzigtal.
Landesliga Frauen: TV St. Georgen – Alpla HC Hard (Samstag, 17.30 Uhr). Für die TVS-Damen geht es in den kommenden Wochen ins packende Saisonfinale. Mit den Duellen gegen Hard, Dunningen/Schramberg und Lustenau hat der TVS noch drei wichtige Spiele vor sich. Die Rechnung ist dabei recht einfach: Gewinnt der TVS zwei der drei Spiele, kann der TV Spaichingen den St. Georgenerinnen den siebten Platz nicht mehr streitig machen.