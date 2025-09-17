Handball TV St Georgen: 730 Kilometer – Das sind die Auswärtsfahrten der Bergstädter

Auf den TV St. Georgen wartet nach dem Abstieg in die Bezirksoberliga viel Neuland. Dabei geht es gegen unbekannte Gegner. Aber wie weit muss der TVS im Vergleich nun fahren?
Der TV ST. Georgen musste in der vergangenen Saison einen Abstieg hinnehmen. Das Team von Coach Lukas Holzmann verlor das Relegationsspiel gegen den TSV Lindau (32:26) und verabschiedete sich von der Landesliga. Nun geht es für die Schwarzwälder in der Bezirksoberliga weiter. Während einer Handballsaison geht es nicht nur um Punkte und Tore. Auch die gefahrenen Kilometer werden gezählt und bringen Kosten für die jeweiligen Vereine.