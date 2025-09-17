Handball TV St Georgen: 730 Kilometer – Das sind die Auswärtsfahrten der Bergstädter

Auf den TV St. Georgen wartet nach dem Abstieg in die Bezirksoberliga viel Neuland. Dabei geht es gegen unbekannte Gegner. Aber wie weit muss der TVS im Vergleich nun fahren?

Der TV ST. Georgen musste in der vergangenen Saison einen Abstieg hinnehmen. Das Team von Coach Lukas Holzmann verlor das Relegationsspiel gegen den TSV Lindau (32:26) und verabschiedete sich von der Landesliga. Nun geht es für die Schwarzwälder in der Bezirksoberliga weiter. Während einer Handballsaison geht es nicht nur um Punkte und Tore. Auch die gefahrenen Kilometer werden gezählt und bringen Kosten für die jeweiligen Vereine.

Weniger Kosten für den TV In der Landesliga 2024/25 mussten die Bergstädter noch weite Wege auf sich nehmen: Insgesamt 925,5 Reisekilometer summierten sich über die Saison.

Besonders die Auswärtsfahrten nach Sandweier (110 km), zu den Murgtal Panthers (127 km) oder nach Ottenhöfen (88 km) machten deutlich, dass die Mannschaft nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch stark gefordert war.

Lange Fahrten bedeuten weniger Zeit zur Erholung. Der Abstieg in die Bezirksoberliga war sportlich kein positives Ereignis. Was die Auswärtsfahrten angeht, sparen sich die Schwarzwälder jedoch einige Kosten.

Kurze Strecke zum Derby

Ein Blick auf die einzelnen Fahrten der kommenden Saison zeigen, dass sich die Belastung in Sachen Kilometer verringern wird: Die weiteste Auswärtsfahrt führt mit 87 Kilometern nach Ammerbuch-Entringen, gefolgt von den Partien in Nagold (84 km) und Herrenberg (84 km). Auch nach Onstmettingen (69 km), Winterlingen-Bitz (72 km), Mössingen (75 km) oder Albstadt (65 km) sind die Bergstädter einige Zeit unterwegs.Das Auswärtsspiel am 7. Dezember in Schiltach hat echten Derby-Charakter – nur 29 Kilometer trennen den TV St. Georgen vom HB Kinzigtal.