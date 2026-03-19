Handball TSV Altensteig: Jetzt geht’s um einen Big Point im Abstiegskampf

Am Samstag wartet ein hochbrisantes Oberliga-Duell gegen den TuS Altenheim auf den TSV – mit direkter Wirkung auf den Tabellenkeller.
TuS Altenheim – TSV Altensteig (Samstag, 20 Uhr). Manchmal verändert sich eine Saison nicht auf dem Spielfeld, sondern jenseits des Harztopfes – am Grünen Tisch. Durch die nachträgliche Wertung des Spiels in Weilstetten, ausgelöst durch den Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers, wandern zwei unverhoffte Punkte auf das Konto des TSV Altensteig. Plötzlich steht der TSV auf Rang zwölf.