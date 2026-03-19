Handball TSV Altensteig: Jetzt geht’s um einen Big Point im Abstiegskampf

Am Samstag wartet ein hochbrisantes Oberliga-Duell gegen den TuS Altenheim auf den TSV – mit direkter Wirkung auf den Tabellenkeller.

TuS Altenheim – TSV Altensteig (Samstag, 20 Uhr). Manchmal verändert sich eine Saison nicht auf dem Spielfeld, sondern jenseits des Harztopfes – am Grünen Tisch. Durch die nachträgliche Wertung des Spiels in Weilstetten, ausgelöst durch den Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers, wandern zwei unverhoffte Punkte auf das Konto des TSV Altensteig. Plötzlich steht der TSV auf Rang zwölf.

Doch der Bonus ändert nichts am Grundgefühl vor diesem Wochenende. Beim TSV richtet sich der Blick sofort wieder nach vorne auf den eigenen Output – fokussiert, entschlossen und bodenständig. Nur zwei Punkte trennen den TSV und den TuS Altenheim. Während die Gastgeber in der Rückrunde noch ohne Sieg sind, will Altensteig seine zuletzt gezeigten Ansätze nun endlich in Zählbares umwandeln.

Zwischen Wucht und Tempo

Altenheim ist ein Gegner, der Spiele überfallartig an sich reißen kann. Ihr Spiel bewegt sich zwischen Wucht und Tempo, zwischen klaren Abläufen und spontanen Lösungen. Verkörpert wird diese Bewegung vor allem durch zwei Schlüsselfiguren, die es zu bändigen gilt:

Tobias Biegert ist die personifizierte Wurfgewalt im Rückraum. Er spielt nicht, er schlägt ein. Ein Shooter mit der Wucht eines Vorschlaghammers, der keinen langen Anlauf braucht, um Abwehrreihen aufzubrechen. Ihn zu verteidigen heißt vor allem: standhalten.

Das sind die Schlüsselspieler beim TuS

Biegert ist dabei nicht nur auf halblinks ein Faktor, sondern übernimmt phasenweise auch Verantwortung in der Defensive.

Janis Waldmann ist das Gehirn des TuS-Angriffs und der Architekt des Tempos. Ob über Kreuzungen, explosiv im Eins-gegen-eins oder das Zusammenspiel mit dem Kreis – Waldmann liest das Spiel in Echtzeit, findet Lösungen und erkennt Räume, bevor sie überhaupt entstehen.

Linus Adam erweitert das Altenheimer Angriffsspiel um eine variable Komponente. Der Linkshänder ist flexibel einsetzbar, schnell im Umschalten und schwer auszurechnen. Mit seiner Ausbildung in Leipzig und Erfahrung auf höherem Niveau bringt er zusätzliche Dynamik – ein Spieler, der Spiele jederzeit in Bewegung bringt.

Unsere Empfehlung für Sie Handball Landesliga Härtetest für die SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell Eine ganz schwierige Aufgabe erwartet die SG HCL am Samstag beim Auswärtsspiel in Leonberg. Es geht um die Spitze.

Für Altensteig geht es um Klarheit im eigenen Spiel. Die Moral und die enge Partie vergangene Woche gegen Leonberg waren kein Zufall, sondern das Fundament für das, was nun folgen soll: die kompromisslose Chancenverwertung und starke Phasen sauber zu Ende bringen.

Da will der TSV ansetzen

Weniger Fehler, mehr Konsequenz im Abschluss und Stabilität in den entscheidenden Momenten – genau dort will der TSV ansetzen.

Die personelle Lage ist entspannt, der Fokus scharf: „Bei uns sind alle fit. Jeder ist einsatzbereit und vorbereitet auf eine geschlossene Mannschaftsleistung“, stellt Hils unmissverständlich klar. Sein Matchplan für Samstag: „Wir müssen unsere eigenen Fehler minimieren und an unserem Limit spielen, damit wir unsere Arbeit in Punkte ummünzen.“

Verschiebungen im Tabellenkeller möglich

Auch wenn nach dem Abpfiff in Altenheim noch fünf weitere Partien auf dem Plan stehen, weiß jeder in der Oberliga: Das Spiel wird nicht alles entscheiden – aber im Tabellenkeller verschieben sich an solchen Spieltagen Kräfte, Stimmungen und Möglichkeiten.

Die Spiele der anderen TSV-Teams

Während die zweite Mannschaft am Sonntag (17 Uhr) in der Landesliga beim ASV Ottenhöfen gefordert ist, tritt die dritte bereits am Samstag (18 Uhr) in der Bezirksliga bei der SG Freudenstadt/Baiersbronn 2 an.

Beide Teams stehen auswärts vor unangenehmen Aufgaben und wollen mit starker Teamarbeit wichtige Punkte einfahren.