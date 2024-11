D-Jugend fährt am Samstag nach Allensbach zur Endrunde um die südbadische Meisterschaft.

Auf sehr erfolgreiche Wochen können die TSC-Mädchen der D-Jugend zurückblicken.

Blumberg. Mit dem Rundenabschluss am Wochenende endete die Saison der weiblichen D-Jugend nur auf Bezirksebene. Die Mannschaft um das Trainerduo Nicole Pfaff und Laura Hübl bestritten an diesem Wochenende die letzten beiden Bezirksklassenspiele, und erkämpften sich mit den zwei letzten Siegen gegen die HSG Oberer Linzgau und beim TV Ehingen noch auf der Zielgeraden die Berechtigung zur Teilnahme an dem Endrundenturnier zur südbadischen Meisterschaft, teilte Nicole Pfaff mit. Die TSC- Mädchen mussten beide Spiele gewinnen, und zudem auf eine Heimniederlage der JSG Hegau gegen Tabellenführer Allensbach hoffen.

Die Spannung war also vor diesem Wochenende für die Blumberger Mädchen kaum zu überbieten. Nach einem eindeutigen 22:9 Sieg gegen den klaren Außenseiter HSG Oberer Linzgau am Samstag in der heimischen Halle konzentrierte sich alles auf den stark einzuschätzenden Gegner aus Ehingen.

Von Beginn an spielten die Eichbergmädchen hoch diszipliniert und setzen sich in der Eugen-Schädler-Halle bis zur Halbzeit mit fünf Toren ab. Durch eine gute Abwehrleistung ließen die Mädchen nur wenige Tore zu und legten so den Grundstein für einen souveränen 12:19 Sieg.

Die TSC-Mädchen beenden ihre Saison auf dem hoch einzuschätzenden zweiten Tabellenplatz und freuen sich nun auf das Endrundenturnier um die südbadische Meisterschaft am kommenden Samstag, 23. April, in Allensbach.

Dort treffen die motivierten jungen Blumbergerinnen auf die Mannschaften des TuS Oberhausen und der Regio Hummeln aus Grenzach, der JSG Zego aus Hornberg und der SG Schramberg/St. Georgen, der HSG Hardt und der SG Kappelwindeck/Steinbach.

Für die Mannschaft des TSC Blumberg spielten: Lara Busse, Sarah Dietzel, Leonie Kuntz, Sara Muratovic, Senem Silav, Jana Tischner, Lisa Tischner, Lisa Vetter und Ronja Wagner.