Handball: Trio bleibt dem HBW II weiter treu

Beim Handball-Drittligisten HBW Balingen-Weilstetten II geht es Schlag auf Schlag: Der Kader für die kommende Spielzeit nimmt mehr und mehr Konturen an. Nach den Außen können die Verantwortlichen weitere wichtige Personalentscheidungen vermelden: Mit Rückraumspieler Louis Mann geht der dienstälteste Spieler in die nächste Saison bei den Jung-Galliern. Auch Spielmacher Daniel Flad hat seinen Vertrag ebenso verlängert wie Kreisläufer Denis Milosavljevic.

Fuladdjusch: „Zentraler Stamm des Teams“ Der Sportliche Leiter Adrian Fuladdjusch unterstreicht die Bedeutung der Spieler: „Mit Louis, Daniel und Denis verlängert ein zentraler Stamm des Teams. Sie bilden die Basis dafür, unsere Qualität in der neuen Saison weiter zu sichern und auszubauen.“ So sieht das auch der Cheftrainer: „Louis ist mittlerweile unser erfahrenster Spieler, ein echter Aggressive Leader im Team und absoluter Mentalitätsspieler“ beschreibt Thiemann die Qualitäten des 1,92 Meter großen Rückraumspielers. „Es gibt keinen Wettkampf, wo nicht eine gewisse Würze reinkommt, wenn Louis beteiligt ist: Nicht nur im Spiel, da sieht es jeder, wie er brennt und Gas gibt - sondern auch im Training. Alles an ihm ist Power und Schnellkraft, deswegen ist er für die gegnerischen Reihen unheimlich schwer zu halten.“ Zudem ist er sehr mannschaftsdienlich, hilft jetzt teilweise am Kreis mit aus oder rutscht teilweise auf Rückraum rechts, Thiemann kann sich sogar noch erinnern, wie er vor 2-3 Jahren sogar auf Linksaußen teilweise gespielt hat, „vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Sascha Ilitsch zu früheren Zeiten.“ Louis verfügt über viel Abwehrqualität und ist vorne flexibel einsetzbar. Für Louis gab es auch keinen Zweifel, seinen Vertrag zu verlängern: „Als ältester und dienstältester Spieler im Team übernehme ich mittlerweile mehr Verantwortung - eine Rolle, die mir viel Spaß bereitet. Ich verbringe gerne Zeit mit der Mannschaft, nicht nur auf dem Feld. Vom Verein bekomme ich viel Vertrauen und die Möglichkeit, aktiv zum Zusammenhalt der Mannschaft beizutragen. Jede neue Saison mit dem HBW II ist ein kleines Abenteuer, und ich freue mich darauf, weiterhin das Trikot zu tragen und für jeden Punkt zu fighten. Insgesamt bin ich sehr glücklich hier und freue mich darauf, auch in der kommenden Saison gemeinsam mit allen im Team und dem Verein, weiterzuarbeiten.“

Flad:Die Schaltzentrale im HBW-Spiel

Für Trainer Micha Thiemann ist „Daniel Flad ebenfalls ein Mentalitätsspieler. Einer, der unheimlich viel investiert, auch abseits vom Platz. Er ist immer der erste, der in der Halle ist, und meistens auch der letzte, der geht.“ Der so gelobte Flad freut sich auf eine weitere Spielzeit im HBW-Dress: „Wir haben ein super Umfeld beim HBW, im Verein herrschen top Bedingungen, um sich als junger Spieler optimal weiterentwickeln zu können.“ Für Daniel war „ausschlaggebend, dass auf den zentralen Positionen der Großteil der Truppe zusammenbleibt.“ Er sieht für die Mannschaft „wie auch jeden Einzelnen noch großes Entwicklungspotenzial.“ So fiel ihm die Entscheidung nicht schwer, denn „macht mir ganz arg viel Spaß, Leistungssport in einer Mannschaft zu betreiben, wo alle gleich ticken und jeder dieselben Träume hat und dieselben Ziele verfolgt. Und da möchte ich auch nächste Saison ein Teil davon sein.“ Inzwischen ist er für seinen Trainer einer der erfahrensten und verlässlichsten Spieler, „bringt vorne eine gute Durchschlagskraft rein, hat gute Spielübersicht und sich auch in der Abwehr deutlich verbessert, ist ein aggressiver Halbverteidiger.“ Seit dieser Saison ist er mit David Selinka die zentrale Schaltstelle des HBW-Spiels: „Sie liefern sich einen guten Konkurrenzkampf auf Augenhöhe. Seine Entwicklung ist noch lange nicht zu Ende, man darf sich auf Einiges freuen, was bei ihm noch kommt.“

„Abwehr-Kante“ Milosavljevic

„Denis hat sich als unglaublich solider Abwehrspieler im Innenblock gemausert, auf der Position 3, die mit die meisten Zweikämpfe zu führen hat, er steht da meistens gegen die besten Zweikämpfer der Liga.“ Trotz seiner Körpergröße in der Abwehr sehr beweglich, hat er zudem ein gutes Timing bei den Würfen. Die laufende Spielzeit ist für ihn nicht einfach, steht er doch nach der Verletzung seines Gespannpartners am Kreis oftmals alleine auf weiter Flur. Zudem warfen ihn Verletzungen mehrfach zurück. Coach Thiemann ist zuversichtlich: „Er muss wieder richtig fit werden, war durch Verletzungen und Krankheiten oft außer Gefecht, ich hoffe, dass er bald seine körperliche Stabilität wiederfindet, dann kommt der Rest automatisch, denn er bringt alles mit, ein richtig guter Kreisläufer in der 3. Liga zu sein.“ Dort steht er „Woche für Woche seinen Mann und hängt sich voll rein.“ Und das wird der Jurastudent, der aus Nieder-Olm zum HBW gekommen war, auch in Zukunft machen: „Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln und der Mannschaft mit konstanten Leistungen helfen. Die Gegebenheiten und das professionelle Umfeld hier in Balingen bieten dafür optimale Voraussetzungen. Ich will die Chance nutzen, hier sportlich und persönlich weiter zu wachsen.“ Sein Trainer traut ihm das zu, aber: „Es steht und fällt alles damit, dass er wieder richtig fit wird.