Handball: Trio bleibt dem HBW II weiter treu

Louis Mann, Daniel Flad und Denis Milosavljevic haben ihre Verträge beim Handball-Drittligisten HBW Balingen-Weilstetten II verlängert.
Beim Handball-Drittligisten HBW Balingen-Weilstetten II geht es Schlag auf Schlag: Der Kader für die kommende Spielzeit nimmt mehr und mehr Konturen an. Nach den Außen können die Verantwortlichen weitere wichtige Personalentscheidungen vermelden: Mit Rückraumspieler Louis Mann geht der dienstälteste Spieler in die nächste Saison bei den Jung-Galliern. Auch Spielmacher Daniel Flad hat seinen Vertrag ebenso verlängert wie Kreisläufer Denis Milosavljevic.