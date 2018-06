Handball Test-Programm beim HBW steht

Natürlich stehen für das Team von Trainer Jens Bürkle eine ganze Reihe von Testspielen an, ehe es am Wochenende mit dem Final-First-Turnier im DHB-Pokal am 18. und 19. August die erste Pflichtaufgabe ansteht. Zum Auftakt steht am Samstag, 14. Juli ein Testspiel beim TV St. Georgen (Südbadenliga) auf dem Programm, am Freitag, 20. Juli, trifft der HBW im seinem ersten Spiel beim Esslinger Marktplatzturnier in Altbach auf den Europapokalsieger Füchse Berlin, am tag darauf geht es dann in Esslingen unter freiem Himmel weiter.

Neben dem HBW und Titelverteidiger Berlin sind die Erstligisten Frisch Auf Göppingen, TVB Stuttgart, SG BBM Bietigheim, TBV Lemgo und VfL Gummersbach mit von der Partie. Das Feld komplettiert der ungarische Erstligist Grundfos Tatabanya. Schon traditionell mischt der HBW beim S-Cup in Altensteig (Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. Juli) mit. Um den Turniersieg spielen neben dem Bürkle-Team Frisch auf Göppingen, die HSG Wetzlar, der HC Erlangen, der TVB Stuttgart, der Schweizer Erstligist TSV St. Otmar St. Gallen, Drittligist VfL Pfullingen und Gastgeber TSV Altensteig (Württembergliga Nord).

Am Freitag, 3. August testet der HBW in Freiburg gegen den französische Erstligisten Sélestat Alsace Handball die Form, das einzige Vorbereitungsspiel in der Balinger Sparkassen-Arena steigt am Donnerstag, 9. August, gegen das österreichische Top-Team des Alpla HC Hard.