Handball-Teams feiern: HSG Albstadt im Freudentaumel

Nachdem die Albstädter Frauen den Landesliga-Meistertitel feiern, schreiben die Männer mit dem erstmaligen Aufstieg in die 3. Liga Vereins-Geschichte.
Der Sportliche Leiter, Tobias Hilsenbeck, rieb sich einen Tag nach dem großen Triumph immer noch die Augen. „Dieser Erfolg ist im Männer-Handball bei der HSG Albstadt einzigartig. Wir haben noch nie die 3. Liga erreicht, und parallel dazu haben unsere Frauen den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft.“ Nicht zu vergessen sind die Erfolge, der 2. Männermannschaft, die in der Bezirksoberliga den Vizemeistertitel einheimste und der 3. Männermannschaft, die mit 24:0 Punkten den Meistertitel in der Bezirksklasse feiert.