Handball-Teams feiern: HSG Albstadt im Freudentaumel

Der Sportliche Leiter, Tobias Hilsenbeck, rieb sich einen Tag nach dem großen Triumph immer noch die Augen. „Dieser Erfolg ist im Männer-Handball bei der HSG Albstadt einzigartig. Wir haben noch nie die 3. Liga erreicht, und parallel dazu haben unsere Frauen den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft.“ Nicht zu vergessen sind die Erfolge, der 2. Männermannschaft, die in der Bezirksoberliga den Vizemeistertitel einheimste und der 3. Männermannschaft, die mit 24:0 Punkten den Meistertitel in der Bezirksklasse feiert.

Es war ein großartiges Wochenende und eine wahnsinnige Saison für die Schwarz-Roten. Los ging es am Samstagmittag mit einem 30:26-Sieg der HSG-Frauen im abschließenden Auswärtsspiel bei der HSG Rottweil. Ein Sieg hatte dem Team von Trainerin Gülfidan Balci noch gefehlt, um feiern zu dürfen. „Der Jubel war am Ende gewaltig. Die Mädels sind sich in die Arme gefallen. Rottweil hat uns mit der Kurzdeckung überrascht. Am Ende gab es Sektduschen, und wir Trainer haben auch etwas abgekriegt.“ Gefeiert wurde im Anschluss im Valentino in Albstadt-Ebingen. „Was ganz toll war, dass der Meisterwimpel durch Volkan Güler auch in der Kneipe übergeben wurde“, erzählt Balci.

Zahlreiche Fans unterstützen HSG-Männer

Unterstützt beim Feiern wurden die Albstädter Handballerinnen von der 2. Männermannschaft. Und nur einen Tag später gab es erneut eine Riesenfeier im Bistro Valentino. Doch bevor es so weit war, mussten die Herren noch ihr Spiel beim VfL Waiblingen gewinnen. Unterstützt wurden die HSG-Männer von zahlreich mitgereisten Fans, die mit zwei Bussen nach Waiblingen pilgerten. „Wir haben schon bei der Hinfahrt gesungen und waren voller Vorfreude“, berichtet Anita Reiser.

Die Halle war fest in der Hand der Schwarz-Roten. Beim Stand von 36:30 tickten die Sekunden herunter und dann knallen die Sektkorken. Spieler und Fans feierten gemeinsam vor der Halle. Zahlreiche Kinder versuchten ihr Glück als Autogrammjäger und ließen sich ihre Fantrikots bei diesem historischen Spiel signieren.

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Mario Reif war bei der Rückfahrt im Mannschaftsbus und danach auch noch ein Stündchen mit dem Jubeltross im Valentino. Er erinnert sich an Freudentränen - nicht nur bei den scheidenden Spielern Edin Camovic, Patrick Lebherz und Samuel Hartmann, die ihr letztes Spiel im HSG-Trikot bestritten. Fans und Mannschaft feierten gemeinsam. „Kurz nach 20 Uhr waren wir im Valentino. Es war gerammelt voll. Es gab ein kleines Willkommensbuffet. Insgesamt herrschte eine klasse Stimmung und es war ein tolles Erlebnis. Ich glaube, die Spieler selbst haben noch gar nicht begriffen, was sie da erreicht haben“, sagt Reif, der sich auch als Jugendtrainer bei der HSG engagiert.

Und auch der Sportliche Leiter, Tobias Hilsenbeck, erinnert sich, dass ihm während der letzten fünf Spielminuten in Waiblingen tausend Gedanken durch den Kopf gegangen sind. „Ich habe an gleicher Stelle vor 25 Jahren den entscheidenden Wurf versemmelt. Damals ging es auch um die Relegation zur 3. Liga. Ich hatte Gedanken von ‚ist es jetzt gut, dass wir aufsteigen?‘ bis ‚was kommt auf uns zu?‘ Die Jungs haben es sich aber verdient. Wir haben gekämpft, und es war ein historischer Erfolg für Albstadt. Wir hatten es dann geschafft, aber so richtig realisiert, was da passiert ist, habe ich bis jetzt noch nicht. Wir spielen nun in der gleichen Liga wie der HBW II.“

Auf „Malle“ wird gefeiert

Noch fühlt sich alles surreal an für die Akteure der HSG Albstadt. Trainiert wird in dieser Woche nicht, dafür geht es von Donnerstag bis Sonntag zum Abschluss nach Mallorca. Für Hilsenbeck schließt sich mit dem Aufstieg in die 3. Liga der sportliche Kreis. „Am Mittwoch haben wir Vorstandssitzung. Da werden die Fakten auf den Tisch kommen. Generell sind wir mit der Planung für die neue Saison durch. Das eine oder andere könnte sich in Sachen Kader ergeben. Die Hallenabnahme ist da. Wir haben die Auflagen für die 3. Liga erfüllt. Wir werden in aller Ruhe nochmals die Punkte besprechen.“

In Sachen Sponsoren erhofft man sich bei der HSG Albstadt ein gesteigertes Interesse. Für die Schwarz-Roten beginnt im August ein „Abenteuer“. Der 5. Platz in der Regionalligasaison 2024/25 sei schon sensationell gewesen, der Aufstieg sei nie das Ziel gewesen, so Hilsenbeck. Die HSG Albstadt lebe von ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit. „Die Derbys gegen den HBW II werden etwas Besonderes sein. Das wird eine megacoole Geschichte. Es wird zwei tolle Spiele geben; zum Einen in der Mey Generalbau Arena, und zum Anderen bei uns in der Mazmannhalle.“ Und auch Kreisläufer Noah Ehrenfried, der gerade eine Kreuzbandverletzung überstanden hat, brennt darauf mit seiner Mannschaft wieder gemeinsam auf der Platte sein zu dürfen – dann aber in der 3. Liga.